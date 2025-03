Agi.it - In Italia c'è un'emorragia di infermieri. In un anno persi 10mila

AGI - La grave carenza dinon è solo una questione di numeri, ma il riflesso di dinamiche professionali che aggravano lo squilibrio tra bisogni assistenziali e disponibilità di personale, configurando una vera e propria emergenza per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). "Siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanità pubblica e mina l'equità nell'accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane e più vulnerabili, sia in ambito ospedaliero che territoriale, dove gli investimenti del PNRR rischiano di essere vanificati senza un'adeguata dotazione di personalestico". Lo afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, commentando i dati sulla professionestica presentati al 3° Congresso Nazionale FNOPI di Rimini. Dati allarmanti e confronto internazionale Nel 2022, secondo i dati del Ministero della Salute, il personalestico contava 302.