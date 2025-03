Quotidiano.net - In Gran Bretagna l'inflazione è leggermente sotto le stime

In febbraio inl'su base annua è stata del 2,8%, contro il 3% atteso. Il dato 'core', cruciale per le scelte di politica monetaria della Banca centrale, è al 3,5% contro il 3,6% stimato dagli analisti. Su base mensile i prezzi in febbraio sono saliti dello 0,4% contro lo 0,5% atteso.