Ilrestodelcarlino.it - In giro con la macchina pignorata. La Finanza lo ferma e la sequestra

Malgrado abitasse in Toscana la sua auto si trovava a Porto Recanati, ma la Guardia diha subito scoperto che su quel mezzo era stato disposto un pignoramento - di circa 70mila euro - da parte dell’Agenzia delle entrate. Per questo, i militari hanno posto lasotto fermo amministrativo. È questa l’operazione condotta dai finanzieri della Tenenza locale, diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Tutto è partito quando le fiamme gialle hanno individuato un’Audi A4 Avant, di recente immatricolazione, durante un servizio di controllo economico del territorio svolto in ottemperanza alle disposizioni del comando provinciale di Macerata. Però si sono accorti che su quell’auto gravava un provvedimento di pignoramento per un importo considerevole, emanato dall’Agenzia delle entrate e riscossione di Siena.