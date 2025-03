Ilrestodelcarlino.it - In arrivo Bresh e Brumotti come testimonial

Dopo gli Skunk Anansie sarà il turno diche salirà sul palco di piazza Garibaldi il 7 luglio. Un mese all’insegna di musica e concerti, il 27 e il 28 giugno andrà in scena l’Rds Summer Festival, l’appuntamento in musica che aprirà la stagione dei grandi concerti in città. Pop, rock, jazz e musica italiana, Senigallia si riconferma una città pronta ad offrire un programma trasversale, all’insegna della musica, per tutti i gusti. Il 2 luglio, sempre in piazza Garibaldi andrà in scena Amii Stewart, il 3 sarà il turno di Noa e a chiudere il Senigallia Jazz Festival saranno il 4 gli Incognito. E il 6 l’atteso concerto degli Skunk Anansie. Tanti ancora gli ospiti protagonisti di concerti e dj set: dai concerti in spiaggia che animeranno le notti del DeejayXMasters, agli ospiti pronti a salpare il palco centrale durante la XXV edizione del Summer Jamboree, in programma dal 2 al 9 agosto.