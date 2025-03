Dilei.it - Imperfetta e felice: perché l’errore favorisce il benessere

C’è una frase che sentiamo spesso: «Sono ossessionata dai dettagli». A volte è detta con orgoglio, altre come una battuta, ma quasi sempre nasconde una realtà diffusa: il perfezionismo è visto come una qualità, un marchio di serietà e affidabilità.Sul lavoro, essere pignole e rigorose è spesso usato come un punto di forza nei colloqui o nei curriculum. Eppure, dietro questa apparente virtù, si cela una trappola psicologica: un’ansia costante di non essere abbastanza.Da dove nasce questa esigenza di impeccabilità eci aggrappiamo all’idea che solo la perfezione ci renda meritevoli?Psicologia del perfezionismoDietro l’ossessione per la perfezione non c’è solo il desiderio di fare bene. Spesso c’è una storia più profonda, che affonda le radici nell’infanzia, nei primi legami e nel modo in cui abbiamo imparato a sentirci “abbastanza”.