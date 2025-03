Sport.quotidiano.net - Impegni in Nazionale. Ismajli ed Esposito tornano a casa

Si è conclusa la tornata dicon le rispettive Nazionali per i sei calciatori dell’Empoli che erano stati convocati. E per fortuna senza problemi fisici. Gli ultimi a scendere in campo sono stati Ardiane Sebastiano. Il primo per la verità, come era già successo la scorsa settimana in Inghilterra, non ha giocato nessun minuto nemmeno nel match vinto 3-0 dalla sua Albania a Tirana contro Andorra. Le due partite erano valide per le qualificazioni ai mondiali del 2026 in nord e centro America. Quasi un’ora invece il tempo concesso dal Ct Nunziata anell’amichevole dell’Under 21 italiana a Cittadella contro i pari età della Danimarca. Dopo aver segnato il rigore del momentaneo nel precedente test contro l’Olanda, dove era entrato nell’intervallo, l’attaccante azzurro stavolta è partito titolare e proprio da un suo traversone respinto corto dalla difesa danese, è nato il definitivo pareggio di Prati a fine primo tempo.