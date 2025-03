Laspunta.it - Impatto positivo. Frosinone si dota di un pulmino per il trasporto di persone disabili

Leggi su Laspunta.it

è una “città a”: il capoluogo, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, è entrato nel novero dei comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa portata avanti da PMG Italia. Nell’ambito del progetto “Città a”, realizzato in collaborazione con Asp e istituto Sant’Agostino e con la partecipazione di numerose attività imprenditoriali della provincia frusinate e anche dell’intera regione, i rappresentanti di PMG Italia hanno donato all’Asp diunadeguatamente attrezzato per ildidiversamente abili e un defibrillatore. Il progetto “città a” prevede inoltre la piantumazione di decine di nuovi alberi “mangia-smog”, in grado cioè di catturare le particelle inquinanti.