Imparare l’arte della gioia presso l’health clinic di Lucia Magnani

QUANDO IL MALUMORE a causa di stanchezza, ansia e pensieri negativi tocca livelli troppo alti, è il momento di pensare a se stessi e al proprio benessere. Magari imboccando una Happiness route. È questo il nome di uno degli 11 percorsi offerti dallaHealth, ospitata nella storica struttura architettonica del Grand Hotel di Castrocaro Terme, in Emilia-Romagna. A metterlo a punto la fondatrice del centro wellness in persona,, coadiuvata dal suo team scientifico. Alla base c’è – come per tutti gli altri protocolli – la Long Life Formula, il cui obiettivo è contrastare lo stress ossidativo che, se presente nel nostro organismo, provoca invecchiamento precoce, disturbi dell’umore e insorgenza di malattie.