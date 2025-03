Linkiesta.it - Imparare ad affrontare i fallimenti a testa alta, con l’ironia di Pieter Mulier

Il 20 marzo si è tenuta al Teatro Franco Parenti la terza puntata di “Front Row”, il live podcast di Linkiesta Etc a cura di Andrea Batilla e Giuliana Matarrese che ha visto come ospite speciale, il direttore creativo di Alaïa.L’evento è andato sold-out, e durante la serata il creativo belga ha affascinato il pubblico parlando della sua ventennale carriera nella moda, fatta di successi e intuizioni, ma anche die incertezze, ma sempre con una spiccata ironia e una certa dose di realismo. Un percorso iniziato da un incontro speciale con Raf Simons, e che oggi lo ha trasformato in uno dei designer più rilevanti del contemporaneo. «Il mio consiglio per chi lavora nella moda? Prendersi una pausa, delle volte è necessario!»«Hai un ruolo importante nell’industria della moda, dirigi uno dei brand più influenti del settore.