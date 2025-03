Iltempo.it - #iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 26 marzo. Rivoluzione patenti. Entro il 2030 si guiderà a 17 anni in tutta Europa. Il documento avrà una validità di 15 anni. Nuove regole in arrivo anche per camion e furgoni.