Ilary Blasi nel promo di The Couple: "Otto coppie nel cast"

A meno di due settimane dal calcio d’inizio, Theha iniziato a prendere forma. A poche ore dalla presentazione del logo ufficiale, Mediaset ha diffuso anche il primocon. “Sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena. Insieme per vincere“, dice lei, mentre la voce fuori campo svela che lein gara saranno 8, come il numero che crea nel logo l’unione delle lettere “C” e “O”. “: parenti, amici, compagni.. Vivranno insieme e si sfideranno per il montepremi finale“.ILDI THEFINALMENTESTA TORNANDOOO #Thepic.twitter.com/rRa3rldKpr— trashtvstellare (@tvstellare) March 25, 2025Chi sono le 8in gara? Come già scritto, i nomi più papabili sono la coppia composta da Jasmine Carrisi e dal suo ex (apertamente gay) Pierangelo Greco; le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli; e ancora Lory Del Santo con Marco Cuculo; Corinne Clery (con chi?); Eva Henger (con chi?); Alex Belli (con chi?); Gloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli, erede del celebre Johnny Dorelli e in forse anche Gianmarco Zagato con Nicole Pallado.