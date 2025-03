Lanazione.it - Il volo da record di Andrea Pacini: "Mai rassegnarsi alle disabilità"

ggiare nel vento, usarne la forza per scendere dolcemente fino a terra, centrando il bersaglio.ha vinto la suacon forza, determinazione e passione, stracciando tutti i. Ha perso a 24 anni l’uso delle gambe dopo un incidente in moto. Non si è perso d’animo cullando un sogno: essere il primo disabile ad avere il brevetto di lancio col paracadute. Raggiunto l’obiettivo, non si è fermato. Il nuovodi, scandiccese doc, è stato segnato nello scorso fine settimana, quando è stato il primo disabile a effettuare un lancio di precisione, peraltro con atterraggio perfetto, alla festa del Coni organizzata a Roma nel parco dell’Appia Antica.scortato dall’istruttore Sandro Andreotti è atterrato al centro del Circo Massenzio facendo da apripista al tricolore che chiudeva la manifestazione.