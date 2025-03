Liberoquotidiano.it - Il video sconvolgente del bus precipitato nel Po

Unmostra l'incidente del bus turistico a Torino,nel Po dopo aver sfondato il parapetto lungo Corso Cairoli in prossimità del semaforo del ponte Vittorio Emanuele. L'autista è morto e il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori. Sul mezzo non c'erano passeggeri. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo, che era parcheggiato in piazza Vittorio, sarebbe arrivato dritto in retromarcia sul parapetto, sfiorando due persone, un ragazzo e una signora, che sarebbero rimasti feriti lievemente, soccorsi e portati via in ambulanza. I pompieri ipotizzano un malore dell'uomo che era alla guida e che ha perso la vita nella caduta. Dopo l'incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, poco prima delle 18 a due passi dal centro storico, il bus si è parzialmente inabissato.