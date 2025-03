Ilfattoquotidiano.it - Il video del rilascio del regista di No Other Land: il vincitore dell’Oscar denuncia “aggressioni”

È tornato in libertà ilpalestinese Hamdan Ballal,del premio Oscar per il documentario No, arrestato lunedì sera durante violenti scontri tra coloni israeliani e palestinesi nella zona di Susya, in Cisgiordania. Il suo avvocato israeliano, Lea Tsemel, ha dichiarato ai media che l’artista, insieme con altri due palestinesi, “ha passato la notte per terra, ammanettato, con gli occhi bendati, al freddo sul pavimento gelido”. Ballal – ha aggiunto – è stato aggredito duramente dai coloni, riportando ferite al volto, “si sentiva male e ha chiesto di vedere un medico. Qualcuno lo ha visitato, ma non sa se si trattasse davvero di un dottore”, ha commentato. I tre sono stati rilasciati su cauzione dopo essere stati informati dell’accusa: lancio di pietre, aggressione e danneggiamento.