Il vestito schiena scoperta è la tendenza sensuale del 2025

I vestiti con lasono tornati di moda. Lo sanno bene le star internazionali che più volte hanno osato con un“backless” proprio su qualche red carpet importante.Margaret Qualley ha presenziato agli Oscarin un abito vintage di Chanel con maniche corte e lunga collana sul retro, mentre Zendaya si è presentata sul red carpet dei Gotham Awards 2024 con un maxifirmato Louis Vuitton. Per partecipare a un evento a NY, Nicole Kidman ha scelto un abito in velluto della collezione A/I 2014 di Jean Paul Gaultier, caratterizzato da una serie di perle disposte a cascata lungo il dorso. Invece ai Golden Globes, Miley Cyrus ha indossato un abito aderente nero e argento di Celine con dettagli cut out e. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Anya Taylor-Joy, Cate Blanchett e Taylor Russell.