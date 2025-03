Ilrestodelcarlino.it - Il valzer delle parrocchie. San Carlo e Cappuccini insieme. Don Fabbrini nel centro storico

Non è un compito facile quello dell’arcivescovo Sandro Salvucci, alle prese con la crisi di vocazioni e con la necessità di riorganizzare la pastorale, cioè l’opera dei pastori, dei sacerdoti, nellepesaresi per fare in modo che "l’ospedaleanime", come il compianto padre Fabio Ottaviani, già rettore della Santa Casa di Loreto ed ex parroco ai, ribattezzava la parrocchia, sia sempre al servizio della gente. E se prima erano soprattutto i sacerdoti italiani ad andare in missione, ora accade anche il contrario: arrivano preti o frati da altri paesi per prendere servizio nelle nostre. Proprio per far fronte alla crisi di vocazioni e alla mancanza di sacerdoti, l’arcivescovo Salvucci ha annunciato "alcune novità che riguardano l’assetto pastorale e i trasferimenti di alcuni presbiteri dell’Arcidiocesi di Pesaro che, previo decreto ufficiale, andranno in vigore nelle settimane successive alla festa del patrono San Terenzio del prossimo 24 settembre 2025".