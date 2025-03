Il vaccino Pfizer non distrugge in modo permanente i linfociti T

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove David Bauer, direttore del Francis Crick Institute, collega ilCovid dia una distruzionedeiT. Abbiamo quindi nuove suggestioni riguardo a una fantomatica “immunità negativa“. Vi si rifanno spesso i teorici No vax. Una narrazione già smentita in diverse occasioni.Per chi ha fretta:L’intervista al direttore del Francis Circk Institue dimostrerebbe secondo i No vax che ilCovid direbbemente iT.Ma l’esperto parlava esclusivamente del calo di anticorpi neutralizzanti il SARS-Cov-2 durante l’emergere della variante Delta.Non si suggerisce un danno al sistema immunitario, anzi, si esorta a distribuire nuove dosi di, con priorità ai soggetti più fragili.