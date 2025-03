Il Trofeo Lancia scalda i motori. Tutto pronto per il Regione Piemonte

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – Il ritorno ufficiale dinel mondo dei rally è uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025, con un sempre maggiore interesse da parte di appassionati e media sia a livello nazionale che internazionale.Sarà il Rally, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, ad ospitare una suggestiva anteprima della nuova era del brand torinese nel motorsport, con tante sorprese in arrivo per tutti gli amanti dei Rally. Protagonisti di questa nuova fase sono la grintosaYpsilon Rally4 HF, il teamCorse HF e il competitivo monomarca.Il connubio tra questi tre elementi testimonia la forte volontà del brand di proseguire la sua tradizione del mondo della “guida di traverso”, fatto di vittorie e piloti entrati nella storia di questo sport.