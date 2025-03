Quotidiano.net - Il tram da Bologna a Imola

Si trattava della tranvia, una linea a vapore inaugurata nel 1889 e successivamente elettrificata nel 1909. Ilpassava per diverse località lungo la via Emilia, come San Lazzaro di Savena, Ozzano, Castel San Pietro Terme e altre. Negli anni '30, con la crescente diffusione degli autobus e delle automobili, la linea venne progressivamente dismessa. L'ultimo tratto trae San Lazzaro chiuse definitivamente nel 1938. Oggi non esiste più, ma in alcune zone si possono ancora trovare tracce del suo passaggio.