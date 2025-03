Ilrestodelcarlino.it - Il tifo è sempre più in vetrina. Tutto rossoblù tra foto e cimeli

La passione per le vetrinecontagiail Bolognese e anche dalla pianura arriva il sostegno ai ragazzi di Vincenzo Italiano: il bar l’Angolo di Sonia di San Pietro in Casale si è completamente colorato e addobbato non solo con la bandiera del Bfc, ma anche con ledella squadra, compresa una bella immagine di Orsolini. Naturalmente anche all’interno non mancano il rosso e blu che spicca particolarmente nel grande uovo di Pasqua in bella vista e non mancano gli avventori che fanno un brindisi godendosi il sole all’esterno del locale sul tavolino dove non possono mancare le tovagliette con il colori del Club bolognese. All’interno del bar il grande schermo èpronto a ospitare le partite della squadra ed esultare: le soddisfazioni e le occasioni non mancano. Il bar Leon d’Oro di Molinella è un trionfo di sciarpe, maglie evari che avvolgono l’esterno e l’interno del locale, una vera e propria passione quella dei titolari dell’esercizio che vede la meticolosa raccolta di tantissimia ricordo delle imprese della squadra del loro cuore.