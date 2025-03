It.insideover.com - Il Sud Sudan ripiomba nell’abisso della guerra civile

Il rischio di una nuovanel Sudè oggi molto elevato. Si tratterebbe del secondo conflitto in appena 14 anni di storia come Stato indipendente. Sono molti i segnali che sembrano propendere verso una spaccatura insanabile tra i due protagonisti di semprepolitica locale: il presidente Salva Kiir da una parte e il suo vice, nonché rivale, Riek Machar dall’altra. Ma a differenza del primo conflitto, combattuto tra il 2013 e il 2018, questa volta un eventuale inasprimento degli scontri avrebbe conseguenze anche di carattere regionale. Le origini del nuovo scontro Kiir e Machar non rappresentano solo due fazioni spaccatesi con la finecomune lotta di indipendenza contro il(e riunite con l’accordo di pace del 2018). Al contrario, si tratta di due figure di riferimento delle rispettive etnie: Kiir rappresenta la popolazione di origine Dinka, maggioritaria nel Paese, Machar invece appartiene all’etnia Nuer.