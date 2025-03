Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Sadegholvaad: "Rimini chiusa con il Covid una delle pagine più difficili. Giusto dare voce alle province"

Quanti ricordi grazie a il Resto del Carlino. Imprese sportive e successi politici. Quelli che ha vissuto ildiJamil. Da giovanissimo, al bar, leggeva anche i ’tamburini’ del cinema. "Allora il Carlino era quasi la sola fonte d’informazione in tutta la provincia, insiemenascenti tv locali. Da lettore ho fatto tutti i passaggi: carta, tv, radio, poi web e adesso i social", spiega il primo cittadino., sono 140 anni per il Resto del Carlino. Qual è la prima pagina più bella che ricorda del nostro giornale a livello locale? "Ho sempre letto il Carlino. Da ragazzo lo leggevo molto spesso al bar con gli amici, andando a cercare soprattutto lesportive. Ho ricordi belli di tutte le primeche festeggiavano un successo sportivo: la conquista della serie B delnel 2005 dopo tanti anni di purgatorio, la salita in A1 della Marr Basket nel 1984, gli scudetti del baseball, le olimpiadi e i mondiali dei fratelli Stecca".