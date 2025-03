Anteprima24.it - Il sindacato CONAPO sollecita l’istituzione di nuove sedi permanenti per i Vigili del Fuoco in aree strategiche del Sannio

Tempo di lettura: 3 minutiIlautonomo deidel, torna are con forzadi un distaccamento permanente dei VV.F. nel Comune di Campolattaro, oltre alla realizzazione dellepreviste a Montesarchio e San Marco dei Cavoti. La richiesta, formalizzata attraverso una nota del segretario provinciale Livio Cavuoto, è stata indirizzata ai vertici istituzionali, dal Ministro dell’Interno, ai vertici del Corpo, al Prefetto di Benevento, fino al sindaco di Campolattaro.Secondo il, l’apertura di un distaccamento a Campolattaro rappresenterebbe una scelta strategica fondamentale per migliorare la sicurezza della popolazione e tutelare il patrimonio storico e ambientale della zona dell’Alto Tammaro. “La vicinanza a centri abitati come Morcone, Sassinoro, Santa Croce del, Casalduni e Pontelandolfo, situati a distanze comprese tra i 30 e i 45 chilometri dalla sede centrale deidel, consentirebbe di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, spesso decisivi per salvare vite umane” – spiega Alfonso Cecere, vicesegretario delBenevento.