Il robot entra in corsia. Assisterà i malati nella riabilitazione

Uninnei percorsi di medicina riabilitativa, sia per aiutare i pazienti nelle attività di recupero motorio e cognitivo sia per supportare il personale sanitario nel suo lavoro. È il rivoluzionario progetto made in Brianza che vedrà protagonista la versione medicale di RoBee, ilumanoide cognitivo sviluppato dall’azienda caratese Oversonicics: la novità sarà possibile grazie alla collaborazione strategica avviata tra la società fondata nel 2020 e guidata da Fabio Puglia e Paolo Denti e il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute, centro d’eccellenza per la neuroe istituto di ricerca che opera in stretta sinergia con Villa Beretta, il presidio riabilitativo di Costa Masnaga dell’ospedale Valduce di Como. RoBee sarà impiegato nel centro di ricerca, per integrare laica avanzata nei percorsi di medicina riabilitativa per pazienti con patologie neurologiche: il progetto, sperimentale, sarà sviluppato a Lecco, all’interno di un laboratorio di ricerca congiunto tra il Villa Beretta Institute e il Politecnico di Milano, specializzato nell’innovazione nel settore sanitario.