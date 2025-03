Panorama.it - Il Rinascimento delle piazze italiane

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è al fianco dei Comuni fin dalla sua nascita, da oltre 170 anni. Come? Finanziando la realizzazione di scuole, ospedali, strade, in modo da promuovere una crescita sostenibile che abbia solide radici e risponda alle esigenze del territorio. Sono tutte iniziative unite dallo stesso intento: l’attenzione ai cittadini e al sociale. Un focus che negli ultimi anni si è ampliato a un nuovo ambito, quello della riqualificazione. Grazie a un finanziamento da 8,2 milioni di euro sarà per esempio realizzato un mercato coperto in Piazza d’Armi, ad Ancona, che consentirà di rilanciare tutta la zona circostante. Con un milione e mezzo è stato invece sostenuto il restyling di Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna. In Abruzzo, nel centro di Avezzano (L’Aquila) 2,1 milioni hanno contribuito all’apertura dei cantieri in Piazza Giacomo Matteotti.