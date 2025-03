Dilei.it - Il ricordo di Fabrizio Frizzi a La Volta Buona, Jocelyn: “Conservo il suo ultimo messaggio”

Leggi su Dilei.it

Il 26 marzo porta con sé un retrogusto amaro, ma ormai da sette anni è l’occasione per ricordare uno dei volti televisivi più amati di sempre. Parliamo, ovviamente, diche è stato celebrato da amici e colleghi, alcuni dei quali si sono riuniti per qualche ora nel salotto de La. Caterina Balivo ha ospitato chi lo conosceva davvero, da Guillermo Mariotto a Enrica Bonaccorti, fino al miticoHattab che conha condotto diversi programmi TV. Ma che, soprattutto, è stato uno dei suoi più cari amici fino all’in lacrime pera LaNon è facile perdere qualcuno, specialmente quando questa persona per te ha rappresentato tanto. Un amico, un confidente, un compagno di avventure oltre che di lavoro.è stato tutto questo per, mitico volto televisivo col quale ha dato vita a programmi TV di grande successo per la Rai.