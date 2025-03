Iodonna.it - Il regista da premio Oscar palestinese Hamdan Ballal è stato rilasciato dalla polizia israeliana. Lo hanno bendato e picchiato.

Susya, 26 mar. (askanews) – Lahail, arreper aver, secondo gli agenti, “lanciato pietre” in seguito a quello che gli attivistidescritto come un attacco da parte dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Leggi anche › Susan Sarandon: Gaza, l’attivismo e il cinema italiano Basel Adra, che ha lavorato conal documentario vincitore dell’“No Other Land”, ha posu X una sua foto in ospedale poco dopo il rilascio con macchie di sangue sulla camicia. “Èda soldati e coloni su tutto il corpo”, ha dichiarato, aggiungendo che “i soldati lolasciatoe ammanettato” durante la notte.