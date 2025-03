Il rapporto con Sempio le nuove indagini e la dichiarazione d’innocenza | cosa ha detto Alberto Stasi a Le Iene

Leggi su Fanpage.it

Dopo tre anni dall'ultima intervista, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco, ha parlato con Alessandro De Giuseppe nel programma di Italia 1: "Non so se riuscirò mai a scrollarmi di dosso l’etichetta di colpevole. Dieci anni in carcere? È come un tumore: ti colpisce e devi trovare la forza di affrontarlo".