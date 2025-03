Il prof molestava gli studenti in classe loro lo incastrano con gli smartphone | ai domiciliari per violenza sessuale Il caso nel Torinese

Leggi su Open.online

Unessore del liceo Fermi-Galilei di Ciriè, in provincia di Torino, è stato arrestato e sottoposto aicon l’accusa dinei confronti di alcuni. A incastrarlo sono stati i video che gli stessi alunni hanno girato ine le testimonianze dirette delle presunte vittime. Il docente era finito al centro di un’inchiesta della procura di Ivrea già i primi di febbraio a seguito delle denunce avanzate da alcuni genitori. Sostituito dalla scuola a gennaioLa scuola era già intervenuta prontamente facendo sostituire ilessore lo scorso 19 gennaio. «Ha preso servizio una nuova insegnante al posto dell’insegnante sottoposto a indagine, anche amministrativa. Questo permetterà alle classi di dedicarsi allo studio e superare questo momento che sicuramente li ha provati, come ha provato tutta la comunità scolastica», aveva annunciato il preside Vincenzo Giammalva in una nota di febbraio rivolta a famiglie e comunità scolastica.