Ilfoglio.it - Il Pnrr quaquaraquà. Frane, burocrazia, commissioni: tutti i ritardi di spesa in un report. Il Pd: "È fallito"

Leggi su Ilfoglio.it

Ilsi è fatto. La relazione semestrale, sullo stato dei lavori, non arriva, abbiamo incassato 122 miliardi ma spesi 62, che equivale al trenta per cento del totale, ne dob. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti