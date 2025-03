Ilgiorno.it - Il parco cresce del 30%. Foliage rosso alla memoria e verde sempre fruibile

e Massimiliano Mingoia Più– il 30% in più, rispetto all’ultimo progetto – e un tocco di, affidatovegetazione, per richiamare la copertura creata insieme al terzo anello per Italia ’90. Consegnando alle piante, oltre che a quel che resterà del vecchio stadio, il compito di conservare ladel fu Meazza. Ha un certo spazio fisico e simbolico il, nel progetto di Inter e Milan in veste d’aspiranti acquirenti dell’area di San Siro: nel Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) presentato dalle società l’11 marzo e pubblicato dal Comune si legge che "l’espansione degli spazi verdi, da circa 107 mila metri quadrati della proposta" del 2022, aumenterà "a circa 140 mila". E questo porterà "numerosi vantaggi, in particolare ambientali. Aumentando la permeabilità del sito, il progetto migliora il flusso naturale dell’acqua e aiuta a ridurre l’effetto isola di calore" il che è "cruciale per mitigare" gli effetti del cambiamento climatico.