Il Napoli verso il Milan | parla il doppio ex Incocciati

L’ex calciatore diGiuseppeè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “è una partita importante in ottica scudetto, non so se sarà l’ultima determinante ma ildeve restare in scia dell’Inter. La squadra partenopea gioca contro ilma in casa, è doveroso per gli azzurri vincere questa gara. Ilè strutturato perché è guidata da un ottimo allenatore ma la fase realizzativa non sta producendo i dati sperati”. I partenopei, dal punto di vista realizzativo.“Segna meno di tutte le big, ha lo stesso attacco della Juventus gli attaccanti esterni dovrebbero puntare di più ad andare in porta ed alzare il livello realizzativo della squadra. Penso ad esempio a Politano che è un ottimo giocatore ma dovrebbe segnare di più, non limitarsi a fornire assistenza al centrale”.