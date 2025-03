Quotidiano.net - Il momento in cui il pullman cade nel Po a Torino: il video

, 26 marzo 2025 – C’è unche riprende ilesatto in cui unturistico aattraversa il pinte Vittorio Emanuele I in retromarcia enel Po. A vedere le impressionanti immagini sembrerebbe quasi che il bus proceda senza conducente, probabilmente dopo essersi sfrenato. Invece, si apprenderà in seguito, che alla guida del mezzo c’era un uomo il quale, probabilmente colto da un malore improvviso, è andato in retromarcia fino a precipitare nel fiume. Increduli i passanti che assistono alla scena, tra qualcuno che resta pietrificato e chi riesce invece a riprendere le immagini scioccanti con il telefonino. L'autista delè poi stato estratto vivo dai vigili del fuoco, anche se incosciente, ma poi i sanitari non sono riusciti a rianimarlo. Fortunatamente nel bus non c’era nessun altro.