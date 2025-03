Liberoquotidiano.it - "Il mio grande rimpianto": Cecchi Gori si confessa

"Non ti sei piaciuto come padre?": Caterina Balivo lo ha chiesto a Vittorioa La Volta Buona su Rai 1. "Ho qualche, mia moglie Rita è stata brava, li ha portati avanti bene, però io sono un po' mancato, non nel senso che gli ho fatto qualcosa di negativo, ma dovevo fare qualcosa in più", ha risposto con onestà il produttore cinematografico. "Si può recuperare però", ha commentato la conduttrice. E lui: "Speriamo, speriamo che ci sia il tempo"., poi, ha parlato di un aneddoto che forse non tutti conoscono: "Comprai un cinema a Beverly Hills, in America, dovetti rimetterlo a posto e poi cominciammo a proiettare Il Postino (film con Massimo Troisi, ndr). Il film era stato scartato dalla commissione italiana per rappresentare l'Italia, che fece un errore colossale.