Quotidiano.net - Il ministro Rasmussen approva la limitazione della visita Usa in Groenlandia

Ildegli Esteri danese Lars Løkkeha affermato di accogliere con favore la decisione di Washington di limitare l'annunciatadel vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance ina una base aerea americana, dopo le critiche sollevate dalla presenza di una delegazione Usa alla luce delle mire di annessione del presidente Donald Trump. "Penso che sia molto positivo che gli americani abbiano annullato la lorosul territorio groenlandese. Visiteranno solo la loro base, Pituffik, e non abbiamo nulla in contrario", ha dettoall'emittente pubblica Dr. Laè prevista per venerdì.