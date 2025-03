It.insideover.com - Il Messico fa il funambolo: allineato agli Usa, aperto alla Cina. Finché dura…

Mentre Donald Trump torna ad agitare le acque del commercio internazionale con nuove minacce di dazi, ilsi ritrova al centro di una partita geopolitica delicata. La presidente Claudia Sheinbaum cerca di mantenere un basso profilo nei rapporti con Pechino per evitare lo scontro diretto con Washington. Eppure, sotto la superficie, i legami sino-messicani si moltiplicano, consolidandosi silenziosamente in ogni settore: economico, culturale, tecnologico e politico.Diplomazia prudente, rapporti ramificatiSul piano formale, Sheinbaum ha adottato una linea di prudenza. Dopo l’uscita di scena dell’ambasciatore cinese Zhang Run nel dicembre 2024, Pechino non ha ancora nominato un successore. Un vuoto che appare come un segnale di “tregua diplomatica”. Tuttavia, il dialogo tra i due Paesi non si è interrotto: esiste una rete parlamentare di relazioni, come il Comitato di amicizia con la, e figure influenti come Gerardo Fernández Noroña (presidente del Senato e uomo forte del Partito del Lavoro) spingono per un asse sempre più stretto con il gigante asiatico.