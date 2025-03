Ilrestodelcarlino.it - Il medico sospeso continuava a esercitare: “Ha violato i sigilli dell’ambulatorio”

Pianoro (Bologna), 26 marzo 2025 – Nell’ambulatorio di chirurgia estetica di Pianoro c’erano idal 23 gennaio scorso: tre cartelli in formato A4 riportavano la dicitura “locali sottoposti a sequestro preventivo”. Ma il 26 febbraio, da un controllo dei Nas, si è visto che queierano stati violati, la portaera aperta, le luci accese. Una cliente che usciva da lì ha riferito di avere contattato ilpochi giorni prima e che aveva fissato un appuntamento per sottoporsi poi a un intervento ad aprile. Ilin questione è Stefano Stracciari, accusato in un altro procedimento di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali guasti e contraffatti, e di recentedall’esercizio della professione medica per un anno (pm Luca Venturi, gip Claudio Paris), oltreché dall’Ordine.