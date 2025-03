Formiche.net - Il mattone cinese fa un’altra vittima. Ed è l’acciaio

Dalalil passo è breve. La Cina che più di tutti produce e vende, sta assistendo a un lento declino di una delle sue industrie più competitive: quella siderurgica. Premessa.non ha la stessa qualità di quello prodotto in Europa, ma costa molto meno. Nel corso degli ultimi 50 anni la struttura dell’industria siderurgica mondiale ha subito una rivoluzione epocale con il progressivo trasferimento delle capacità produttive in Asia e nei Paesi emergenti. I tradizionali Paesi siderurgici (Stati Uniti, Stati dell’Europa occidentale e Giappone) hanno subito una crisi inesorabile dell’industria.Ed ecco i numeri. Nel 1970 la produzione di acciaio in Cina era stata di 18 milioni di tonnellate, quella dell’Europa occidentale aveva superato di poco i 137,5 milioni di tonnellate, seguita da quella sovietica (117,9) e da quella americana (119) con un totale mondiale di 419 milioni.