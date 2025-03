Ilrestodelcarlino.it - ’Il male che non c’è’ di Giulia Caminito

presenterà il suo ultimo libro, Ilche non c’è, edito da Bompiani, domani alle 19 a Grand Tour Italia. Il protagonista, Loris, è ormai lontano dall’infanzia trascorsa accanto al nonno Tempesta. Ha trent’anni, un lavoro nell’editoria, un appartamento, una fidanzata. Ma la precarietà professionale e il timore di non essere all’altezza dell’età adulta lo divorano. Ancora una volta,sceglie il romanzo per raccontare sé stessa e la sua generazione: cresciuta senza guerre né privazioni materiali, ma segnata dalla solitudine della Rete e dalla precarietà. Con una scrittura essenziale e un’atmosfera onirica, affronta molti temi, tra cui l’ipocondria, trasformata in una sorta di creatura mitica.