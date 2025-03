Quicomo.it - Il Luna Park dove le giostre sono gratis (per un'ora): è a 30 chilometri da Como il

È tutto pronto per il ritorno del Pasqua, una delle manifestazioni più attese della primavera lecchese. L’inaugurazione dell’edizione 2025 è in calendario per sabato 5 aprile alle ore 15, con una grande novità: un’ora dicompletamente gratuite per tutti, dalle 15 alle 16.si.