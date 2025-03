Tpi.it - Il Living Place Hotel Bologna: un hub alle porte della città, fra tradizione e modernità

Nell’organizzazione di buon evento aziendale è essenziale focalizzarsi fin dal principio sugli obiettivi che si sta cercando di raggiungere. Una delle più grandi distinzioni da tenere a mente riguarda il pubblico a cui tale evento è rivolto.Generalmente, infatti, esistono due macrocategorie di eventi aziendali, ovverosia quelli rivolti ad un pubblico interno (quali dipendenti, associati e/o stakeholders), oppure quelli pensati per una platea esterna. Nel primo caso, il target può essere:motivazionale, cioè volto a creare una cultura identitaria interna e a rafforzare il team building dei dipendenti;formativo, poiché pensato per sviluppare il know-how interno e, dunque, rivolto esclusivamenterisorse umane dell’azienda.Sono incluse, nella prima categoria, gli eventi organizzati annualmente in concomitanza con festività pubbliche o aziendali (come l’anniversariofondazione).