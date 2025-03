Donnapop.it - Il Grande Fratello rischia grosso, il Codacons vuole che chiuda: ecco la risposta «Trash? Ingiusto e fuorviante»

Ilsi trova al centro di una polemica che potrebbe avere gravi conseguenze. Il, associazione dei consumatori, ha recentemente presentato un esposto chiedendo la chiusura immediata del programma accusandolo di trasmettere contenuti volgari e violenti, che a loro avviso violano le normative che tutelano i minori.Secondo il, infatti, il programma non solo sarebbe inadeguato a livello di contenuti, madi mandare messaggi dannosi, soprattutto per il pubblico più giovane. La richiesta alè chiara: l’Agcom dovrebbe intervenire e avviare un’istruttoria urgente per la chiusura del programma. Ma ladi Mediaset, e in particolare di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, non si è fatta attendere.contro il: l’accusaIl, attraverso un esposto ufficiale, ha sollevato forti preoccupazioni in merito al, puntando il dito contro alcuni episodi che sarebbero stati troppo violenti e volgari, in particolare nelle dinamiche tra i concorrenti.