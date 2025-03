Thesocialpost.it - Il giornalista incluso per errore nelle chat: «Gli emoji, poi le bombe: i piani di guerra Usa esistono davvero».

Il 15 marzo, mentre gli Stati Uniti bombardavano gli Houthi in Yemen, Jeffrey Goldberg, direttore dell’Atlantic, era già a conoscenza dell’operazione dalle 11:44 del mattino. La notizia di come Goldberg fosse statoin unariservata con i vertici dell’intelligence, ministri e il vicepresidente USA, dove venivano discussi i dettagli dei «di», ha scatenato uno scandalo. Per questo motivo, ilha deciso di rispondere a una serie di domande sul sito dell’Atlantic, per fare chiarezza sulla vicenda.Leggi anche: Totti conferma il viaggio a Mosca, esplode la polemica: “Capita’ ma che stai affà’?”Goldberg ha dichiarato alla CNN che Pete Hegseth, capo del Pentagono, ha mentito nel negare che i messaggi contenessero «di», spiegando che nellavenivano indicati dettagli cruciali come i tempi, i bersagli e le modalità degli attacchi.