Il giallo Mistero a quattro corde su Topolino n 3618

Agli scherzi è dedicata anche la cover realizzata da Davide Cesarello con protagonista Paperino, vittima delle burle di Qui, Quo e QuaCome ogni settimana, suarrivano tante nuove avventure che esplorano i generi più amati dai lettori. Il numerodel settimanale – in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 26 marzo – si tinge die di risate con storie come sempre appassionanti e ricche di divertimento. Sarà l’occasione per immergersi con la lettura in un intricatocon protagonista) e pianificare i migliori scherzi in vista del 1° aprile, ovvero il giorno del “pesce d’aprile”, con la storia Paperino, Jones e la gara dei burloni. Agli scherzi è dedicata anche la cover realizzata da Davide Cesarello, che immortala i dispettosi Qui, Quo e Qua insieme allo zio Paperino.