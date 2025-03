Ilgiorno.it - Il ghost writer del Papa: chi è Paolo Braida, voce di Francesco (che l’ha ringraziato pubblicamente)

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 26 marzo 2025 –lo ha elogiato per i discorsi che ha scritto per lui durante la lunga degenza in ospedale. In realtà non è la prima volta che, 65 anni, milanese di nascita e lodigiano d’adozione, prende la parola per il Pontefice. Nel novembre 2023 gli aveva prestato laper la lettura dell’Angelus, quandoera impossibilitato a parlare affacciandosi dalla finestra in piazza San Pietro a causa di un malanno. Ma da tempofa parte della Segreteria di Stato Vaticana che "scrive” i discorsi del pontefice, fino a diventarne capo ufficio. È suo, dunque, il legame più stretto conche gli aveva già tributato un importante riconoscimento pubblico in occasione della presentazione, ad Assisi, dell’enciclica Fratelli tutti: “Lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui stesse presente qui oggi e mi portasse l’enciclica” aveva detto all’epoca il Pontefice.