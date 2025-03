Il frullatore di Patrick Schwarzenegger merita una menzione ufficiale nel cast di The White Lotus 3

Leggi su Gqitalia.it

In The3 ogni oggetto ha un significato, e ilutilizzato da Saxon Ratliff, alias, non fa eccezione. Dopo aver analizzato i look e gli accessori indossati dal, come il Timex di Rick Hatchett o il MoonSwatch del giovane Lochlan, forse sembrerà strano parlare di un elettrodomestico, ma è stato impossibile non notarlo, lo ammettiamo. Perché in questi ultimi episodi, mentre la famiglia Ratliff naviga tra segreti, tensioni e rivelazioni scioccanti, ildi Saxon è rimasto una costante, un testimone "silenzioso" - si fa per dire - delle loro dinamiche turbolente.