Ilrestodelcarlino.it - Il figlio di Carlo Urbani: "Ricordarlo per ridurre le disuguaglianze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È "importante continuare a ricordare la figura di mio padre per educare e sensibilizzare le nuove generazioni a una responsabilità collettiva, a una responsabilità globale, a unirsi per raggiungere l’obiettivo comune che è quello della riduzione dellea livello mondiale". Parole di Luca, 29ennedel medico eroe di Castelplanio che nel 2003 per primo identificò la Sars in Vietnam e che morì il 29 marzo di quello stesso anno proprio a causa della malattia che contribuì a fermare. Luca è vicepresidente dell’associazione intitolata a suo papà ed è intervenuto ieri in Consiglio regionale, in occasione della Giornataistituita con la legge regionale 42 del 2020. Sulla scia del padre, Luca non è un medico ma un cooperante impegnato in progetti internazionali a favore delle popolazioni più deboli.