Il fidanzatino le dà appuntamento in stazione nei bagni trova l’amico che la violenta | l’orrore su una 15enne a Lecce Arrestato un coetaneo

Ille aveva datoalladie aspettava, lei era nel bagno adiacente e subiva violenza da un suo. Unè statocon l’accusa di violenza sessuale aggravata in concorso e siora in una comunità educativa penale minorile. Gli inquirenti stanno ancora conducendo accertamenti sul, per tentare di capire se – pur non avendo partecipato materialmente agli abusi – abbia qualche responsabilità. A scoprire l’abuso la madre della vittima, che aveva sorpreso il ragazzino mentreva sua figlia.La violenza e l’intervento della madreL’episodio risale allo scorso 28 luglio. La ragazza si era recata allaferroviaria diper incontrarsi con il giovane con cui aveva una relazione. Qui un ragazzo di 15 anni l’avrebbe invece presa, portata nel bagno e avrebbe abusato di lei.