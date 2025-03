Metropolitanmagazine.it - Il fast fashion domina: Shein e Uniqlo vincono, mentre il lusso fatica a tenere il passo

Cosa sta accadendo ale al settore luxury? La moda sta attraversando un periodo di trasformazione, e i dati più recenti lo confermano: ile il mercato del second-hand stanno vivendo una crescita costante,i brand distanno affrontando un rallentamento significativo. A rivelarlo è il report The State of Retail 2025: Apparel, Accessories and Footwear di Consumer Edge, che analizza l’andamento del mercato statunitense attraverso i dati sulle transazioni dei consumatori.e resale in crescita,il luxury perde: i dati del nuovo report The State of Retail 2025il comparto moda ha registrato un calo complessivo del 2% nei primi mesi del 2025, alcuni segmenti stanno andando nella direzione opposta. Ilha segnato un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, conin netto vantaggio su concorrenti storici come H&M e Zara.