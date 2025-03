Il falso video della protesta contro Erdogan dopo l’arresto del sindaco di Istanbul

Leggi su Open.online

Circola unche, secondo la narrazione proposta dagli utenti social, mostrerebbe una folla indeldi. La scena mostra una lunghissima fila di mezzi e di persone ripresa dall’alto, a tal punto che non si riesce a scorgere l’inizio e la fine. In realtà, ilriguarda Papa Francesco.Per chi ha frettaIlnon mostra riferimenti a.Ilè stato pubblicato su TikTok nel 2024, molto prima deldeldi.La scena riguarda la visita di Papa Francesco nell’isola di Timor, nel Sudest asiatico.AnalisiEcco uno dei post social dove ilviene condiviso con la narrazione fuorviante:La folladel suorivale; le proteste stanno aumentando in tutto il Paese.